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Самат Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем

Самат Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать.
Инфраструктура
19 апреля 2024 г. 14:44
Самат Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава Государственной таможенной службы Кыргызстана Самат Исабеков на Каспийском инвестиционном форуме в Бишкеке.

Он отметил о важности мероприятия для развития кыргызско-азербайджанских экономических отношений, транзитного потенциала между двумя странами.

По мнению С.Исабекова, Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем для доставки грузов, открывая тем самым путь в Турцию и страны Европы.

"Мы должны упрощать таможенные процессы и этим вносить вклад в развитие международной торговли. Достигнуть эти цели можно путем внедрения автоматизации и цифровизации таможенных процессов. Призываем предпринимателей двух стран к развитию торговых отношений и гарантируем им поддержку", - сказал он.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan proposed to become a link in trade between Azerbaijan and China
Версия на азербайджанском языке Samat İsabekov: "Qırğızıstan Çin və Azərbaycan arasında əlaqələndirici həlqə ola bilər"

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