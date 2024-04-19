Самат Исабеков: Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать.

Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать.

Как сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава Государственной таможенной службы Кыргызстана Самат Исабеков на Каспийском инвестиционном форуме в Бишкеке.

Он отметил о важности мероприятия для развития кыргызско-азербайджанских экономических отношений, транзитного потенциала между двумя странами.

По мнению С.Исабекова, Кыргызстан может стать связующим звеном между Азербайджаном и Китаем для доставки грузов, открывая тем самым путь в Турцию и страны Европы.

"Мы должны упрощать таможенные процессы и этим вносить вклад в развитие международной торговли. Достигнуть эти цели можно путем внедрения автоматизации и цифровизации таможенных процессов. Призываем предпринимателей двух стран к развитию торговых отношений и гарантируем им поддержку", - сказал он.