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Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной

Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной.
Инфраструктура
18 февраля 2023 г. 12:54
Салех Мамедов: Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной

Новая автомобильная дорога в Шушу будет платной.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге в Зангиланском районе, посвященном проектам дорожной инфраструктуры, реализуемым на освобожденных от оккупации территориях, и работам, выполненным в 2022 году.

"Дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша на 20 км короче нынешней Дороги Победы. Протяженность Дороги Победы составляет 101,5 км. А протяженность дороги, которая будет введена в эксплуатацию, - 81,2 км. Эта четырехполосная дорога будет полностью безопасной, огорожена с обеих сторон", - сказал С.Мамедов.

По его словам, поскольку Шуша является городом-заповедником и культурным центром, по оценкам Госагентства, в будущем в город ожидается большой поток иностранных туристов: "Поэтому платная дорога более целесообразна с точки зрения будущих расходов на ее содержание".

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Версия на английском языке Saleh Mammadov: New highway to Shusha will be tolled
Версия на азербайджанском языке Saleh Məmmədov: "Şuşaya çəkilən yeni avtomobil yolu ödənişli olacaq"

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