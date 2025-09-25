С 26 сентября запускается регулярный автобусный рейс Баку–Агдам

В рамках программы "Большое возвращение" с 26 сентября открывается регулярное автобусное сообщение между Баку и Агдамом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Автобусы будут отправляться из Баку в Агдам ежедневно в 08:50, а в обратном направлении - в 08:00. Стоимость проезда в одну сторону составляет 13,90 AZN.

Конечной остановкой автобусов, которые будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса, является Железнодорожный и автовокзальный комплекс Агдама. Промежуточным пунктом на маршруте определен поселок Гузанлы.

Билеты можно приобрести только в онлайн-режиме через портал biletim.az.

Напомним, что при приобретении билетов через портал или мобильное приложение biletim.az гражданам Азербайджана разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории предоставляются автоматически.