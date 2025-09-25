İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Sabahdan Bakıdan Ağdama müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 13:10
    Sabahdan Bakıdan Ağdama müntəzəm avtobus reysi fəaliyyətə başlayır

    "Böyük Qayıdış" proqramı çərçivəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşan vətəndaşların keyfiyyətli nəqliyyat xidmətləri ilə təmin olunması məqsədilə Bakı-Ağdam müntəzəm avtobus reysi təşkil edilir.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, sentyabrın 26-dan Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindən yola düşəcək avtobusların son dayanacaq məntəqəsi Ağdam Dəmir Yolu və Avtovağzal Kompleksidir. Marşrut xətti üzrə aralıq məntəqə olaraq Quzanlı qəsəbəsi təyin edilib.

    Avtobuslar Bakıdan Ağdama hər gün saat 08:50-də, əks istiqamətdə isə saat 08:00-da yola düşəcək. Bir istiqamət üzrə gediş haqqı 13,90 AZN təşkil edir.

    Biletləri yalnız onlayn qaydada "biletim.az" portalı üzərindən əldə etmək mümkündür. Xatırladaq ki, Azərbaycan vətəndaşları "biletim.az" portalı və ya mobil tətbiqi üzərindən bilet əldə edərkən işğaldan azad edilmiş ərazilərə buraxılış üçün icazələr avtomatik qaydada təqdim olunur.

    AYNA Avtobus Ağdam
    С 26 сентября запускается регулярный автобусный рейс Баку–Агдам

    Son xəbərlər

    14:14

    Dünya Bankı Azərbaycan hökumətinin yeni enerji layihələri ilə bağlı qərarını gözləyir - EKSKLÜZİV

    Energetika
    14:11
    Foto
    Video

    Bakıda yeni avtomobil yolunun inşası 35 % icra edilib

    İnfrastruktur
    14:09
    Foto

    Qusarda qadınlar üçün səyyar tibbi aksiya keçirilib

    Sağlamlıq
    14:02

    Elm və təhsil nazirinin Gədəbəydəki vətəndaş qəbulunun vaxtı dəyişdirilib

    Elm və təhsil
    14:02

    Naxçıvanda 2028-ci ilədək iki GES-in istismara verilməsi planlaşdırılır

    Energetika
    13:57

    İstanbulda əməliyyat: 366 kq narkotik ələ keçirilib, həbs olunanlar var

    Region
    13:53

    Qazaxıstan və İran Astara üzərindən dəniz daşımalarının həcminin artırılmasını nəzərdən keçirir

    İnfrastruktur
    13:48

    TDT-nin Baş katibi BMT Baş Assambleyasının Fələstinlə bağlı bəyannaməsini alqışlayıb

    Digər ölkələr
    13:46

    Papuaşvili: Yerli seçkilərdə zorakılıq olarsa, məsuliyyəti Aİ institutları da bölüşəcək

    Region
    Bütün Xəbər Lenti