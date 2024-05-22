С 25 мая поезда Баку-Габала-Баку будут курсировать по субботам и воскресеньям

С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.

С 25 мая поезда Баку-Габала будут курсировать в обоих направлениях по субботам и воскресеньям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Согласно информации, поезд отправится с Бакинского железнодорожного вокзала в 07:30, а с Габалинского железнодорожного вокзала в 19:00.

Кроме того, АЖД назначит дополнительные поезда на выходные по маршруту Баку-Агстафа-Баку, которые будут отправляться 25 мая в 09:15 с Бакинского железнодорожного вокзала, а 26 мая в 15:00 из Агстафы.