    РЖД: Детали транзита в Армению через Азербайджан уточнят до конца года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 13:52
    РЖД: Детали транзита в Армению через Азербайджан уточнят до конца года - ЭКСКЛЮЗИВ

    Открытие транзитного маршрута в Армению через территорию Азербайджана создает дополнительные логистические возможности.

    Об этом сказал Report первый заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" Сергей Павлов.

    По его словам, несмотря на новизну процесса, уже была выполнена первая тестовая перевозка. "Результат показал, что этот маршрут является одним из наиболее эффективных вариантов для грузоотправителей и клиентов", - отметил он.

    Павлов подчеркнул, что в настоящее время стороны работают над определением типов грузов, которые могут перевозиться в рамках экспорта, импорта и транзита. "Этот процесс непростой и требует прохождения определенных этапов согласования. Но он уже находится в активной фазе", - сообщил представитель РЖД.

    Он добавил, что накануне состоялось совместное заседание сторон по данному вопросу. Ожидается, что все детали будут уточнены до конца текущего года. "Уверен, что к его завершению мы сможем четко обозначить категории и объемы грузов, которые будут перевозиться по этому направлению", - заявил Павлов.

    Лента новостей