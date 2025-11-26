RDY: İlin sonunadək Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndəriləcək yüklərin növləri müəyyənləşdiriləcək - EKSKLÜZİV
- 26 noyabr, 2025
- 13:20
Azərbaycan üzərindən Ermənistana tranzitin açılması regionun nəqliyyat sisteminə əlavə imkanlar gətirir.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Rusiya Dəmir Yolları" ASC-nin baş direktorun I müavini Sergey Pavlov deyib.
"Bu proses çox yeni olsa da, biz artıq ilk test daşınmasını həyata keçirdik. Nəticə göstərdi ki, bu marşrut yük göndərənlər və müştərilər üçün ən effektiv variantlardan biridir", - deyə o bildirib.
S. Pavlov vurğulayıb ki, hazırda tərəflər ixrac, idxal və tranzit üzrə daşına biləcək yüklərin növlərini müəyyən etmək üzərində işləyir: "Bu iş asan deyil və müəyyən razılaşdırma mərhələlərindən keçməlidir. Amma proses artıq başlayıb və çox aktiv aparılır".
O bildirib ki, məsələ ilə bağlı dünən də birgə iclas keçirilib və tərəflər bu ilin sonuna qədər bütün detalların dəqiqləşdiriləcəyini gözləyirlər: "Əminəm ki, cari ilin sonuna qədər hər şey tam aydın olacaq və biz hansı yüklərin, hansı həcmdə daşınacağını konkret deyə biləcəyik".
Xatırladaq ki, noyabrın əvvəlində Azərbaycan ərazisindən tranzit keçməklə 1 048,8 ton Qazaxıstan taxılı ilə yüklənən 15 vaqon Ermənistana göndərilib. Yük Yalama-Biləcəri-Hacıqabul-Böyük Kəsik marşrutu üzrə daşınır.