Вблизи Port Baku построят новую станцию метро
Инфраструктура
- 25 сентября, 2025
- 11:05
Вблизи торгового центра Port Baku в Насиминском районе Баку планируется строительство новой станции метро.
Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
По его словам, в планах создать дополнительный переход на "Зеленую линию" вблизи станции метро "Хатаи".
"Кроме того, будет построена первая станция по проспекту Бабека в направлении города. Данный проект облегчит передвижение пассажиров вдоль проспекта", - добавил Мамедов.
Последние новости
11:16
Посла Великобритании вызвали в МИД ГрузииВ регионе
11:12
Рядом со станцией метро "Сахиль" появится новая станцияИнфраструктура
11:08
Доллар подешевел на фоне неопределенности макроэкономической политики ФРС СШАФинансы
11:05
Вблизи Port Baku построят новую станцию метроИнфраструктура
11:03
CESI Consulting: Азербайджан обладает значительным потенциалом в морской ветроэнергетикеЭнергетика
11:02
Казахстан и Иран рассматривают расширение морских перевозок через АстаруДругие
10:59
Андреа Меола: Основные инвестиции в зеленую энергетику в будущем будут направлены в АзиюЭнергетика
10:57
В Казахстане арестовали криптоактивы на $10 млнВ регионе
10:47