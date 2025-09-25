İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:03
    Port Bakunun yanında metro stansiyası olacaq

    Azərbaycan paytaxtında Bakıda "Port Baku" kimi tanınan ərazidə yeni metro stansiyasının inşası nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, metronun "Xətai" stansiyasının yaxınlığında "Yaşıl xətt"ə əlavə keçid imkanı yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Bununla yanaşı, Babək prospekti üzərində şəhər istiqamətində ilk stansiyanın tikintisi həyata keçiriləcək. Sözügedən layihə prospekt boyunca sərnişinlərin hərəkətini asanlaşdıracaq", - deyə metro rəsmisi əlavə edib.

    Вблизи Port Baku построят новую станцию метро

