    Рустамов: Азербайджан укрепляет позиции в качестве стратегического транспортного узла

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 12:36
    Азербайджан посредством реализации инфраструктурных проектов укрепляет позиции в качестве стратегического транспортного узла региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Ровшан Рустамов на 83-м заседании Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ.

    "Инфраструктурные проекты в рамках коридора "Север-Юг" укрепляют позиции Азербайджана как стратегического транспортного узла, соединяющего северные и южные торговые потоки региона", - отметил глава АЖД.

    Рустамов также затронул вопрос реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама, отметив, что работы в данном направлении завершатся к концу года: "Линия Сумгайыт-Ялама - один из важнейших частей проходящего через Азербайджан участка коридора "Север-Юг". Завершение этого проекта значительно повысит скорость и безопасность перевозок".

    Он отметил, что АЖД также провело масштабную работу по строительству грузового терминала в Астаре на территории Ирана: "Большая часть работ по терминалу в Астаре уже завершена. Полное завершение строительства запланировано на первый квартал 2026 года".

    Рустамов добавил, что интеграция Бакинского международного морского торгового порта в структуру АЖД с февраля 2025 года направлено на укрепление единого управления в системе транспорта.

    Rövşən Rüstəmov: "Şimal–Cənub dəhlizi üzrə işlər Azərbaycanın strateji rolunu daha da gücləndirir"

