Рустам Гасеми: Новый мост выведет транзит между Азербайджаном и ИРИ на более высокий уровень

Новый автомобильный мост через Астарачай рассчитан на увеличение транзита товаров между Азербайджаном и Ираном, а также с другими странами, такими как Россия.

Новый автомобильный мост через Астарачай рассчитан на увеличение транзита товаров между Азербайджаном и Ираном, а также с другими странами, такими как Россия.

Как передает корреспондент Report, командированный в Астару, об этом сказал журналистам министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на церемонии закладки фундамента автомобильного моста над Астарачай.

"Строительство этого моста длинной 100 метров и шириной 30 метров может вывести объем транзита на более высокий уровень между Азербайджаном и Ираном и странами, находящимися на пути транзита. Мы планируем построить этот мост совместными усилиями и при финансировании обеих сторон", - сказал министр.

По его словам, в течение года планируется завершить строительство как моста, так и всех автодорог вблизи него.