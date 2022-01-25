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Рустам Гасеми: Новый мост выведет транзит между Азербайджаном и ИРИ на более высокий уровень

Рустам Гасеми: Новый мост выведет транзит между Азербайджаном и ИРИ на более высокий уровень Новый автомобильный мост через Астарачай рассчитан на увеличение транзита товаров между Азербайджаном и Ираном, а также с другими странами, такими как Россия.
Инфраструктура
25 января 2022 г. 19:06
Рустам Гасеми: Новый мост выведет транзит между Азербайджаном и ИРИ на более высокий уровень

Новый автомобильный мост через Астарачай рассчитан на увеличение транзита товаров между Азербайджаном и Ираном, а также с другими странами, такими как Россия.

Как передает корреспондент Report, командированный в Астару, об этом сказал журналистам министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми на церемонии закладки фундамента автомобильного моста над Астарачай.

"Строительство этого моста длинной 100 метров и шириной 30 метров может вывести объем транзита на более высокий уровень между Азербайджаном и Ираном и странами, находящимися на пути транзита. Мы планируем построить этот мост совместными усилиями и при финансировании обеих сторон", - сказал министр.

По его словам, в течение года планируется завершить строительство как моста, так и всех автодорог вблизи него.

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Версия на азербайджанском языке Rüstəm Qasemi: "Azərbaycanla İran arasındakı daşımalar yeni körpü ilə yeni səviyyəyə yüksələcək"
Версия на английском языке Rostam Ghasemi: New bridge to boost transit between Azerbaijan and Iran

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