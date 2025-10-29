Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

    Инфраструктура
    • 29 октября, 2025
    • 12:38
    Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

    Румыния рассматривает Азербайджан и Каспийское море как ворота для транспортной и логистической связности.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Сената Румынии Мирча Абрудеан на полях международной конференции в Баку.

    "Мое присутствие здесь сегодня свидетельствует, насколько важны для нас отношения с Азербайджаном. Мы стали второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана после Турции, и первой страной в Европейском союзе, которая подняла уровень партнерства до стратегического в 2009 году. Это партнерство имеет для нас большое значение, поскольку у нас отличные отношения с Азербайджаном в различных сферах - энергетике, крупных проектах в области транспорта и связности, ведь мы рассматриваем Азербайджан и Каспийское море как ворота для транспорта и связности", - сказал он.

    По его словам, для Азербайджана Румыния также является воротами в Европу и из Европы с учетом расположения страны на берегу Черного моря.

    "Быть здесь сегодня вновь подчеркивает дружбу, взаимное признание и тот факт, что у нас очень тесные отношения. Это также найдет отражение в будущем в нашем сотрудничестве, которое уже сейчас является очень успешным и будет укрепляться благодаря подобным инициативам", - добавил Абрудеан.

    Азербайджан Румыния логистика транспорт

    Последние новости

    12:53

    Орхан Мамедов: МСБ могут участвовать в цепочке создания стоимости "зеленой энергии"

    Бизнес
    12:53

    Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

    В регионе
    12:53

    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:52

    В Милли Меджлисе прошла международная парламентская конференция - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:48

    Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

    Другие страны
    12:46

    Завтра ожидаются дожди

    Экология
    12:44

    США сокращают военное присутствие в Румынии и ряде стран Восточной Европы

    Другие страны
    12:38

    Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

    Инфраструктура
    12:38
    Фото

    В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей