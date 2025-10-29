Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

Румыния рассматривает Азербайджан и Каспийское море как ворота для транспортной и логистической связности.

Как передает Report, об этом заявил журналистам председатель Сената Румынии Мирча Абрудеан на полях международной конференции в Баку.

"Мое присутствие здесь сегодня свидетельствует, насколько важны для нас отношения с Азербайджаном. Мы стали второй страной в мире, признавшей независимость Азербайджана после Турции, и первой страной в Европейском союзе, которая подняла уровень партнерства до стратегического в 2009 году. Это партнерство имеет для нас большое значение, поскольку у нас отличные отношения с Азербайджаном в различных сферах - энергетике, крупных проектах в области транспорта и связности, ведь мы рассматриваем Азербайджан и Каспийское море как ворота для транспорта и связности", - сказал он.

По его словам, для Азербайджана Румыния также является воротами в Европу и из Европы с учетом расположения страны на берегу Черного моря.

"Быть здесь сегодня вновь подчеркивает дружбу, взаимное признание и тот факт, что у нас очень тесные отношения. Это также найдет отражение в будущем в нашем сотрудничестве, которое уже сейчас является очень успешным и будет укрепляться благодаря подобным инициативам", - добавил Абрудеан.