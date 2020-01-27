Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX

Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG.

Как передает Report, об этом сообщил «Ведомостям» президент «Utair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков.

По его словам, задержка ввода в эксплуатацию Boeing 737 MAX сдерживает развитие всей отрасли.

«Задержка ввода в эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX — это серьезный фактор, который сдерживает развитие всей отрасли, в частности, Utair планировала в 2019 году получить три MAX, в 2020-м — еще три»,— сказал Пермяков.

Он отметил, что авиакомпания частично заменит MAX Boeing 737 NG, три модели придут в парк до лета. Компания будет стараться подобрать самолеты с минимальным возрастом.

По словам Павла Пермякова, все Boeing 737 Max замещать нерационально, потому что цена 737 NG высока из-за отсутствия MAX.

В S7 сообщили о поставках новых Airbus 320/321 neo. «Уральские авиалинии» эксплуатируют монопарк Airbus 319/320/321. «Победа» заявила, что возьмет четыре Boeing 737 NG у своей «сестры» — авиакомпании «Россия». Самолеты прибудут в парк «Победы» в течение месяца.