Российские эксперты: Китай может доставлять грузы в Европу посредством Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Железнодорожный транспортный коридор Баку–Тбилиси–Карс (БТК), который будет введен в эксплуатацию уже в этом году, доставит грузы в ЕС в обход российской территории.

Как сообщает Report, это может привести к исключению России из проекта "Новый шелковый путь", пишет Газета.Ru. Кроме того, Китай не устраивает скорость доставки грузов по России из стран ЕС.

Планируется, что БТК будет введено в эксплуатацию в конце 2017 года или в начале 2018-го. Магистраль станет составной частью "Нового шелкового пути", китайского мегапроекта "Один пояс − один путь", который должен соединить страну скоростным и безопасным торговым коридором с Европой. В первые несколько лет по магистрали планируется перевозить 6,5 млн тонн грузов, далее объем перевозок может достичь 17-20 млн тонн.

На сегодняшний день основной объем сухопутных перевозок из Китая в Европу идет через Транссибирскую магистраль. В первую очередь потому, что Россия выигрывает у Азербайджана и Турции за счет относительной дешевизны перевозок − 6-7 тыс. долларов за контейнер.

Однако в связи со строительством новой магистрали ситуация изменится. Эксперты не исключают, что Россия через несколько лет может выпасть из проекта "Нового шелкового пути". "Но проблема упирается в загруженность Транссиба внутренними российскими грузами и низкую пропускную способность магистрали. Выдержать масштабный дополнительный транзит из Китая затруднительно", − отмечает Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК TeleTrade.

Также наращивание транзита в Европу через Россию и Казахстан становится проблематичным из-за низкой скорости движения грузовых составов в этих направлениях. Средняя скорость по Транссибу - примерно 12 км/ч. При этом Гойхман подчеркивает, что на этом транспортном коридоре много так называемых "узких участков", на которых движение тормозится. Именно поэтому Китай не торопится инвестировать в транспортную систему России, считают эксперты. Аналитики отрасли признают, что завершение строительства БТК означает появление более удобного маршрута из Китая в Европу, так как не нужно переваливать товары по Черному морю.

Напомним, строительство масштабной магистрали Баку-Тбилиси-Карс началось в 2008 году. Планировалось, что она будет введена в эксплуатацию в 2011 году.