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Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули

Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" выдало разрешения трем авиакомпаниям на осуществление семи авиарейсов из различных городов России в Азербайджан.
Инфраструктура
20 декабря 2021 г. 12:24
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули

Федеральное агентство воздушного транспорта "Росавиация" выдало разрешения трем авиакомпаниям на осуществление семи авиарейсов из различных городов России в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на сообщение "Росавиации", допуск на рейсы в Азербайджан получили авиакомпании "Азур Эйр", "Северный ветер" и "ИрАэро".

По решению "Росавиации", авиакомпания "ИрАэро" получила допуск к выполнению рейсов Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой два раза в неделю каждый.

Кроме того, авиакомпания "Азур Эйр" получила допуск к выполнению рейсов из четырех городов России в Баку: Самара, Ростов-на Дону, Краснодар, Казань с частотой два раза в неделю каждый.

Авиакомпания "Северный Ветер" получила допуск на выполнение рейса Сочи–Баку с частотой 7 раз в неделю.

Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает также, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

Первый самолет приземлился в аэропорту Физули 5 сентября 2021 года, а первая официальная делегация прибыла в аэропорт 5 октября. 15 октября премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о присвоении аэропорту в Физули международного статуса. Официальное открытие Физулинского международного аэропорта состоялось 26 октября при участии президентов Азербайджана и Турции.

Физулинский международный аэропорт, именуемый воздушными воротами Карабаха, построен на самом современном уровне. Аэропорт может принимать воздушные суда любого типа. Протяженность взлетно-посадочной полосы составляет 3 000, а ширина – 60 метров. Терминал аэропорта, оснащенный современной инфраструктурой, позволяет пропускать по меньшей мере 200 пассажиров в час.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya aviaşirkəti Füzuliyə uçuşlara başlayır
Версия на английском языке Russian air company permitted to conduct flights to Fuzuli

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