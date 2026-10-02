Роланд Прайс назвала ключевые условия успешного развития Транскаспийского маршрута

Перспективы Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ) определяются его способностью привлекать коммерческие структуры и приносить реальную экономическую пользу государствам региона.

Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

"Продуктивность и поступательное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута находятся в прямой зависимости от уровня доверия коммерческого сектора и реальной экономической отдачи для стран региона", - заявила Р. Прайс.

Она подчеркнула, что Средний коридор представляет собой показательный пример межрегиональной интеграции и слаженного партнерства, который способен коренным образом трансформировать экономическое развитие государств региона CAMCA (Центральная Азия, Кавказ и Афганистан).

"Вместе с тем его успешная реализация будет определяться тем, насколько данный маршрут окажется в восприятии делового сообщества по-настоящему конкурентоспособным, стабильным, прогнозируемым и инвестиционно привлекательным. Важнейшим условием раскрытия потенциала ТМТМ станет также способность государств-участников и их граждан в полном объеме получать экономические дивиденды и практические преимущества от работы данного транспортно-логистического маршрута", - подчеркнула региональный директор.

Отметим, что группа Всемирного банка планирует до июля 2027 года взять на себя инвестиционные обязательства в объеме 1,2 млрд долларов США для поддержки развития ТМТМ.

Согласно отчету ВБ "Интеграция: Высококлассная торговая логистика вдоль Транскаспийского транспортного маршрута", для модернизации ТМТМ необходимо привлечь свыше 25 млрд долларов США инвестиций в физическую инфраструктуру до 2040 года. Приоритетными направлениями капиталовложений являются железнодорожные сети, морские порты и подъездная инфраструктура. Помимо этого, порядка 30 млрд долларов США необходимо направить на "вспомогательные" инвестиции. К ним относятся соединительные автомобильные и железнодорожные магистрали, интегрирующие коридор в национальные экономики, логистические хабы и внутренние терминалы для ускорения грузоперевозок, а также логистическое оснащение - подвижной состав (локомотивы и вагоны), погрузочно-разгрузочное оборудование и цифровые платформы, обеспечивающие бесперебойное функционирование всей транспортной системы.