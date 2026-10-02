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    Роланд Прайс назвала ключевые условия успешного развития Транскаспийского маршрута

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2026
    • 15:11
    Роланд Прайс назвала ключевые условия успешного развития Транскаспийского маршрута

    Перспективы Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ) определяются его способностью привлекать коммерческие структуры и приносить реальную экономическую пользу государствам региона.

    Как передает Report, об этом заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланд Прайс на проходящем в Баку Региональном форуме CAMCA-2026.

    "Продуктивность и поступательное развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута находятся в прямой зависимости от уровня доверия коммерческого сектора и реальной экономической отдачи для стран региона", - заявила Р. Прайс.

    Она подчеркнула, что Средний коридор представляет собой показательный пример межрегиональной интеграции и слаженного партнерства, который способен коренным образом трансформировать экономическое развитие государств региона CAMCA (Центральная Азия, Кавказ и Афганистан).

    "Вместе с тем его успешная реализация будет определяться тем, насколько данный маршрут окажется в восприятии делового сообщества по-настоящему конкурентоспособным, стабильным, прогнозируемым и инвестиционно привлекательным. Важнейшим условием раскрытия потенциала ТМТМ станет также способность государств-участников и их граждан в полном объеме получать экономические дивиденды и практические преимущества от работы данного транспортно-логистического маршрута", - подчеркнула региональный директор.

    Отметим, что группа Всемирного банка планирует до июля 2027 года взять на себя инвестиционные обязательства в объеме 1,2 млрд долларов США для поддержки развития ТМТМ.

    Согласно отчету ВБ "Интеграция: Высококлассная торговая логистика вдоль Транскаспийского транспортного маршрута", для модернизации ТМТМ необходимо привлечь свыше 25 млрд долларов США инвестиций в физическую инфраструктуру до 2040 года. Приоритетными направлениями капиталовложений являются железнодорожные сети, морские порты и подъездная инфраструктура. Помимо этого, порядка 30 млрд долларов США необходимо направить на "вспомогательные" инвестиции. К ним относятся соединительные автомобильные и железнодорожные магистрали, интегрирующие коридор в национальные экономики, логистические хабы и внутренние терминалы для ускорения грузоперевозок, а также логистическое оснащение - подвижной состав (локомотивы и вагоны), погрузочно-разгрузочное оборудование и цифровые платформы, обеспечивающие бесперебойное функционирование всей транспортной системы.

    Роланд Прайс Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Всемирный банк (ВБ) Средний коридор Региональный форум CAMCA 2026
    Dünya Bankı Orta Dəhlizin inkişafına dair əsas şərtləri açıqlayıb
    WB outlines key conditions for successful development of TITR
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