Renessans Palace предлагает квартиры со скидкой до 36 тыс. манатов и без процентов до 36 месяцев

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ “Renessans Palace”, один из самых ярких строительных проектов в Баку, предлагает ограниченную по времени кампанию, позволяющую приобрести квартиру премиум-класса с 36-месячной беспроцентной оплатой. Эту возможность можно осуществить в рамках «Осенней акции», начатой жилым комплексом премиум класса. Другие условия кампании изложены ниже:

Те, кто хотят, воспользовавшись “Осенней акцией” стать владельцем квартиры премиального класса получат скидки до 15%. А это означает экономию до 36 000 AZN.

В рамках кампании квадратный метр квартир в “Renessans Palace” будет продаваться по цене от 1900 AZN. А это считается ниже текущей рыночной цены на жилого комплекса премиального класса.

По информации полученной из компании, “Осенняя акция” станет последней скидочной кампаниейв “Renessans Palace”. До конца текущего года планируется сдача комплекса жильцам, а это приведет к серьезному росту цен.

Дополнительную информацию о предложениях и условиях кампании можно получить по телефонным номерам 0125382977 и 0507158888.