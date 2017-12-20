Ремонтируется 9,2-километровый железнодорожный участок Гарасу-Падар

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане начаты ремонтные работы на перегоне Гарасу-Падар протяженностью 9,2 км железной дороги Баку-Беюк Кесик. Об этом сообщил Report пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Надир Азмамедов.

По его словам, ремонтные работы продлятся 5 дней. Капитальный ремонт проводит коллектив ООО "Специализированное железнодорожное управление" №5.

Отметим, что 14 апреля 2015 года в целях реализации второго этапа "Проекта реконструкции Азербайджанских железных дорог" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешская компания Moravia Steel подписали дополнительное соглашение к экспортному договору "О материально-техническом обеспечении и капитальном ремонте 600-км участка железной дороги Баку-Беюк Кесик".

Реализация нового проекта началась в конце октября и на сегодняшний день отремонтировано 428 км железной дороги.