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    Составлен рейтинг инвестиционной привлекательности жилой недвижимости среди стран мира

    По мнению экспертов Savills, одним из лучших рынков жилой недвижимости во всем мире является Сан-Франциско

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ США заняли первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности жилой недвижимости среди стран мира, составленном экспертами международного агентства Savills. 

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании IntermarkSavills.

    По мнению экспертов, одним из лучших рынков жилой недвижимости во всем мире является рынок жилой недвижимости Сан-Франциско.

    Второе место по инвестпотенциалу жилой недвижимости занимают ОАЭ, которые по-прежнему демонстрируют устойчивые показатели по накоплению капитала внутри страны, росту населения и увеличению спроса на жилье со стороны местных жителей. 

    Третье и четвертое место в данном рейтинге, базирующемся на экономических показателях и перспективах роста (в том числе и роста населения), заняли соответственно Сингапур и Великобритания. На пятой строчке расположилась Испания.

    Как отмечается в сообщении, Китай и Гонконг заняли только одиннадцатое и двенадцатое место из четырнадцати стран, вошедших в рейтинг. По мнению экспертов Savills, по причине высоких цен на жилую недвижимость, имеющих место в настоящее время в этих странах, показатели доходности инвестиций в кратко- и среднесрочных периодах будут невысокими.

    Замыкают список стран, вошедших в рейтинг, ЮАР и Швейцария.

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