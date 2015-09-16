Составлен рейтинг инвестиционной привлекательности жилой недвижимости среди стран мира

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ США заняли первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности жилой недвижимости среди стран мира, составленном экспертами международного агентства Savills.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании IntermarkSavills.

По мнению экспертов, одним из лучших рынков жилой недвижимости во всем мире является рынок жилой недвижимости Сан-Франциско.

Второе место по инвестпотенциалу жилой недвижимости занимают ОАЭ, которые по-прежнему демонстрируют устойчивые показатели по накоплению капитала внутри страны, росту населения и увеличению спроса на жилье со стороны местных жителей.

Третье и четвертое место в данном рейтинге, базирующемся на экономических показателях и перспективах роста (в том числе и роста населения), заняли соответственно Сингапур и Великобритания. На пятой строчке расположилась Испания.

Как отмечается в сообщении, Китай и Гонконг заняли только одиннадцатое и двенадцатое место из четырнадцати стран, вошедших в рейтинг. По мнению экспертов Savills, по причине высоких цен на жилую недвижимость, имеющих место в настоящее время в этих странах, показатели доходности инвестиций в кратко- и среднесрочных периодах будут невысокими.

Замыкают список стран, вошедших в рейтинг, ЮАР и Швейцария.