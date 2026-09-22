Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

Полеты из Ирана в Азербайджан, осуществляемые иранскими авиакомпаниями, приостановлены с 22 сентября.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, данное решение принято в связи с нововведенными США санкциями в отношении авиационного сектора Ирана.

"В связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты", - подчеркивается в сообщении.

19:02

Рейсы авиакомпаний Ирана, осуществляющих полеты в Азербайджан, приостанавливаются.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Согласно информации, в связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности санкциями против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года.