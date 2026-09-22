Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    • 22 сентября, 2026
    • 20:39
    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Полеты из Ирана в Азербайджан, осуществляемые иранскими авиакомпаниями, приостановлены с 22 сентября.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта.

    Согласно информации, данное решение принято в связи с нововведенными США санкциями в отношении авиационного сектора Ирана.

    "В связи с действующими ограничениями рекомендуется обращаться в соответствующие авиакомпании и пункты продаж, где были приобретены билеты", - подчеркивается в сообщении.

    Рейсы авиакомпаний Ирана, осуществляющих полеты в Азербайджан, приостанавливаются.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    Согласно информации, в связи с новым санкционным пакетом, введенным США против Ирана, в частности санкциями против авиационного сектора, было принято решение о приостановке рейсов иранских авиакомпаний в Азербайджан с 22 сентября 2026 года.

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Исламская Республика Иран Соединенные Штаты Америки (США) Санкции против Ирана
    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB
    New US sanctions lead to suspension of Iranian flights to Azerbaijan

    Последние новости

    21:22

    В Бабекском районе завтра будут локальные перебои со светом

    Энергетика
    21:17

    Азербайджан нарастил поставки нефти в Болгарию более чем в 4,5 раза

    Энергетика
    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать Северный Кипр

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    Лента новостей