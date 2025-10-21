Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Рейсы AZAL Баку-Тбилиси будут выполняться из терминала I

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2025
    • 17:42
    С 26 октября рейсы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут выполняться из терминала I Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    Об этом Report сообщили в AZAL.

    В компании заявили, что главная цель - создать комфортные условия для пассажиров: "С указанной даты просим пассажиров направляться в терминал I для регистрации и вылета".

