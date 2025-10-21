İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    AZAL-ın Bakı–Tbilisi reysləri aeroportun I terminalından həyata keçiriləcək

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2025
    • 17:26
    AZAL-ın Bakı–Tbilisi reysləri aeroportun I terminalından həyata keçiriləcək

    Oktyabrın 26-dan "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) Bakı–Tbilisi–Bakı reysləri Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun I terminalından həyata keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a AZAL-dan bildirilib.

    Məlumata görə, məqsəd sərnişinlərin rahatlığını təmin etməkdir: "Qeyd olunan tarixdən etibarən sərnişinlərin uçuş və qeydiyyat üçün Terminal 1-ə yönəlməyi xahiş olunur".

    "Azərbaycan Hava Yolları" QSC Bakı–Tbilisi–Bakı
