    Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2025
    • 15:16
    Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года

    Регулярные авиарейсы в Лачынский международный аэропорт могут начаться с 2026 года.

    Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

    Предполагается, что в следующем году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" получат из госбюджета 5,9 млн манатов на покрытие убытков, возникших в связи с полетами в Нахчыванскую Автономную Республику, в связи с льготами на полеты в страны СНГ для отдельных категорий граждан, а также на субсидирование полетов в Физули и Лачын.

    Напомним, что официальное открытие международного аэропорта в Лачынском районе состоялось в мае 2025 года.

    Gələn ildən Laçına müntəzəm uçuşlara başlanıla bilər
    Regular flights to Azerbaijan's Lachin may begin in 2026

