Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года
Инфраструктура
- 23 октября, 2025
- 15:16
Регулярные авиарейсы в Лачынский международный аэропорт могут начаться с 2026 года.
Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.
Предполагается, что в следующем году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" получат из госбюджета 5,9 млн манатов на покрытие убытков, возникших в связи с полетами в Нахчыванскую Автономную Республику, в связи с льготами на полеты в страны СНГ для отдельных категорий граждан, а также на субсидирование полетов в Физули и Лачын.
Напомним, что официальное открытие международного аэропорта в Лачынском районе состоялось в мае 2025 года.
