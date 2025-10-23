Регулярные авиарейсы в Лачын могут начаться с 2026 года

Регулярные авиарейсы в Лачынский международный аэропорт могут начаться с 2026 года.

Как сообщает Report, это отражено в бюджетном пакете на 2026 год, который представлен в Милли Меджлис.

Предполагается, что в следующем году ЗАО "Азербайджанские авиалинии" получат из госбюджета 5,9 млн манатов на покрытие убытков, возникших в связи с полетами в Нахчыванскую Автономную Республику, в связи с льготами на полеты в страны СНГ для отдельных категорий граждан, а также на субсидирование полетов в Физули и Лачын.

Напомним, что официальное открытие международного аэропорта в Лачынском районе состоялось в мае 2025 года.