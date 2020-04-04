Регионы с уменьшившейся и увеличившейся плотностью пассажиров в автобусах

"Как говорится и в решении оперативного штаба при Кабмине об усилении карантинного режима, в салонах автобусов, занимающихся пассажироперевозками, будет проверяться наличие разрешения на передвижение у пассажиров. К сожалению, пассажиры не прислушиваются к нашим призывам".

Как передает Report, об этом глава отдела по связям с общественностью Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Нурида Аллахъярова заявила, обращаясь к водителям.

Она привела показатели по пассажироперевозкам, зафиксированным минувшим днем в регионах страны: "Наша цель добиться снижения пассажироперевозок в регионах на 95%. Минувшим днем в Гяндже было перевезено 4 тыс., Сумгайыте - тыс., Лянкяране – 1500, Мингячевире – 1400 пассажиров. Вместе с тем, в Лерике пассажироперевозки сократились на 100%. В Ярдымлинском, Сиязанском, Гахском, Загатальском, Балакенском, Губинском, Хызинском, Сабирабадском районах полностью устранена плотность в пассажироперевозках".

С 5 апреля в Азербайджане вводится ограничение на передвижение. Ограничение действует с 00:00 5 апреля до 00:00 20 апреля 2020 года.