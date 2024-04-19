Рази Нуруллаев: Строительными работами для госучреждений должен заниматься спецкомитет

В Милли Меджлисе предложили создать в Азербайджане агентство или комитет по реализации строительных работ, проводимых по линии госучреждениями.

В Милли Меджлисе предложили создать в Азербайджане агентство или комитет по реализации строительных работ, проводимых госучреждениями.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Рази Нуруллаев в ходе обсуждения отчета о деятельности Счетной палаты в 2023 году на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

"В настоящее время в различных министерствах, комитетах и ​​почти в большинстве государственных учреждений имеются строительные отделы. Госучреждения забыли о своих прямых обязанностях и вступили в "строительную гонку". Предлагаю упразднить ненужные стройотделы в госучреждениях и создать вместо них отдельное агентство или комитет, который будет заниматься этими строительными работами", - заявил депутат.