    Расширен состав Наблюдательного совета Бакинского метрополитена

    Инфраструктура
    • 25 сентября, 2025
    • 10:14
    Расширен состав Наблюдательного совета Бакинского метрополитена

    Количество членов Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" увеличено с 3 до 5.

    Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, новыми членами Наблюдательного совета избраны главный юридический администратор - директор Юридического департамента Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON) Тогрул Гулузаде и главный строительный администратор – директор Департамента управления строительными проектами Мурад Ахмедов.

    Совет возглавляет исполнительный директор AZCON Шахин Бабаев. Другими членами Совета являются заместитель исполнительного директора холдинга Вугар Мирзазаде и главный финансовый администратор Тайлан Текели.

    Бакинский метрополитен Наблюдательный совет AZCON
    Bakı metrosunun Müşahidə Şurasının tərkibi genişləndirilib

