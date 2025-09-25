Расширен состав Наблюдательного совета Бакинского метрополитена

Количество членов Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" увеличено с 3 до 5.

Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, новыми членами Наблюдательного совета избраны главный юридический администратор - директор Юридического департамента Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON) Тогрул Гулузаде и главный строительный администратор – директор Департамента управления строительными проектами Мурад Ахмедов.

Совет возглавляет исполнительный директор AZCON Шахин Бабаев. Другими членами Совета являются заместитель исполнительного директора холдинга Вугар Мирзазаде и главный финансовый администратор Тайлан Текели.