Расширен состав Наблюдательного совета Бакинского метрополитена
Инфраструктура
25 сентября, 2025
- 10:14
Количество членов Наблюдательного совета ЗАО "Бакинский метрополитен" увеличено с 3 до 5.
Как сообщает Report со ссылкой на акционерное общество, новыми членами Наблюдательного совета избраны главный юридический администратор - директор Юридического департамента Азербайджанского транспортного и коммуникационного холдинга (AZCON) Тогрул Гулузаде и главный строительный администратор – директор Департамента управления строительными проектами Мурад Ахмедов.
Совет возглавляет исполнительный директор AZCON Шахин Бабаев. Другими членами Совета являются заместитель исполнительного директора холдинга Вугар Мирзазаде и главный финансовый администратор Тайлан Текели.
