Bakı metrosunun Müşahidə Şurasının tərkibi genişləndirilib
İnfrastruktur
- 25 sentyabr, 2025
- 09:50
"Bakı Metropoliteni" QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı 3-dən 5-ə çatdırılıb.
"Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, yeni üzvlər Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) baş hüquq inzibatçısı – Hüquq departamentinin direktoru Toğrul Quluzadə və baş tikinti inzibatçısı – Tikinti layihələrinin idarəolunması departamentinin direktoru Murad Əhmədovdur.
Şuraya AZCON-un icraçı direktoru Şahin Babayev rəhbərlik edir. Şuranın digər üzvləri Holdinqin icraçı direktorunun müavini Vüqar Mirzəzadə və baş maliyyə inzibatçısı Taylan Tekelidir.
