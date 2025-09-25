İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları

    Bakı metrosunun Müşahidə Şurasının tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    • 25 sentyabr, 2025
    • 09:50
    Bakı metrosunun Müşahidə Şurasının tərkibi genişləndirilib

    "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Müşahidə Şurasının üzvlərinin sayı 3-dən 5-ə çatdırılıb.

    "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir ki, yeni üzvlər Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqinin (AZCON) baş hüquq inzibatçısı – Hüquq departamentinin direktoru Toğrul Quluzadə və baş tikinti inzibatçısı – Tikinti layihələrinin idarəolunması departamentinin direktoru Murad Əhmədovdur.

    Şuraya AZCON-un icraçı direktoru Şahin Babayev rəhbərlik edir. Şuranın digər üzvləri Holdinqin icraçı direktorunun müavini Vüqar Mirzəzadə və baş maliyyə inzibatçısı Taylan Tekelidir.

    Bakı Metropoliteni AZCON Müşahidə Şurası
    Расширен состав Наблюдательного совета Бакинского метрополитена

    Son xəbərlər

    11:09

    "Sahil" metrostansiyasının yaxınlığında yeni stansiya inşa ediləcək

    İnfrastruktur
    11:08

    Azərbaycana ilk dəfə Çindən robortik cihaz gətirilib, əməliyyat uğurla həyata keçirilib

    Sağlamlıq
    11:05

    Qazaxıstanda 10 milyon dollarlıq kriptoaktivlər həbs edilib

    Region
    11:03

    "Port Baku"nun yanında metro stansiyası olacaq

    İnfrastruktur
    11:00

    Azərbaycan gömrüyü mobil telefonların sərnişinlərə paylanmaqla ölkəyə keçirilməsinin qarşısını alıb

    Biznes
    10:59

    Mərkəzi Asiya və Azərbaycanın kənd şəbəkələrinin ötürmə sistemində itkilərin mümkün həcmi açıqlanıb

    Energetika
    10:58

    "Xeyirxahlıq" adı altında satılan "uşaqlar" - Qanundankənar follikul donorluğu - ARAŞDIRMA

    Sağlamlıq
    10:58

    Ramin Məmmədov AMİN könüllüləri ilə görüşüb

    Daxili siyasət
    10:53

    Dünya Bankı Azərbaycana enerji şəbəkəsi və generasiya planlaşdırmasını razılaşdırmağı tövsiyə edir

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti