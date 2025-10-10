Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 20:18
    Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

    Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

    Как передает Report, об этом министр написал в соцсети Х.

    По его словам, основными темами переговоров стали будущие перспективы проекта Зангезурского коридора и возможная поддержка ЕС в области развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.

    "Мы предоставили подробную информацию о реализуемых азербайджанской стороной проектах стратегического значения в этом направлении. Также провели обмен мнениями о возможностях потенциального участия ЕС в данных проектах. В центре внимания были вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, цифровизации, инноваций и ИКТ", - подытожил министр Набиев.

    Рашад Набиев Марта Кос Зангезурский коридор Нахчыван Брюссель

    Последние новости

    21:02
    Фото

    Участники CIDC-2025 ознакомились с выставкой по кибербезопасности

    ИКТ
    20:41
    Видео

    В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшие

    Другие страны
    20:40
    Фото

    В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан Армении

    Внутренняя политика
    20:24

    Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"

    Другие страны
    20:18

    Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

    Инфраструктура
    20:01

    Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по Газе

    Внешняя политика
    19:56

    Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детей

    Другие страны
    19:51

    Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"

    Другие страны
    19:46

    Южная Корея вызвала посла Камбоджи

    Другие страны
    Лента новостей