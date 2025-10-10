Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.

Как передает Report, об этом министр написал в соцсети Х.

По его словам, основными темами переговоров стали будущие перспективы проекта Зангезурского коридора и возможная поддержка ЕС в области развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.

"Мы предоставили подробную информацию о реализуемых азербайджанской стороной проектах стратегического значения в этом направлении. Также провели обмен мнениями о возможностях потенциального участия ЕС в данных проектах. В центре внимания были вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, цифровизации, инноваций и ИКТ", - подытожил министр Набиев.