Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора
Инфраструктура
- 10 октября, 2025
- 20:18
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.
Как передает Report, об этом министр написал в соцсети Х.
По его словам, основными темами переговоров стали будущие перспективы проекта Зангезурского коридора и возможная поддержка ЕС в области развития транспортной инфраструктуры Нахчывана.
"Мы предоставили подробную информацию о реализуемых азербайджанской стороной проектах стратегического значения в этом направлении. Также провели обмен мнениями о возможностях потенциального участия ЕС в данных проектах. В центре внимания были вопросы расширения сотрудничества в сферах транспорта, цифровизации, инноваций и ИКТ", - подытожил министр Набиев.
Последние новости
21:02
Фото
Участники CIDC-2025 ознакомились с выставкой по кибербезопасностиИКТ
20:41
Видео
В США произошел мощный взрыв на заводе оборонной компании, есть погибшиеДругие страны
20:40
Фото
В Баку состоялось очередное заседание суда по делу граждан АрменииВнутренняя политика
20:24
Президент Словакии настаивает, что его страна должна участвовать в "стене дронов"Другие страны
20:18
Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридораИнфраструктура
20:01
Азербайджан поприветствовал соглашение между Израилем и ХАМАС по ГазеВнешняя политика
19:56
Мелания Трамп заявила, что контактирует с Путиным напрямую по вопросу украинских детейДругие страны
19:51
Украина и Финляндия договорились о координации в рамках "Коалиции желающих"Другие страны
19:46