İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 10 oktyabr, 2025
    • 21:17
    Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib

    Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzuları Zəngəzur dəhlizi layihəsinin gələcək perspektivləri və Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına Aİ-nin mümkün dəstəyi olub.

    "Biz Azərbaycan tərəfinin bu sahədə həyata keçirdiyi strateji layihələr barədə ətraflı məlumat verdik. Həmçinin Aİ-nin bu layihələrdə potensial iştirak imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıq. Əsas diqqət nəqliyyat, rəqəmsallaşma, innovasiyalar, İKT sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldilib", - nazir qeyd edib.

    Rəşad Nəbiyev Zəngəzur dəhlizi Avropa İttifaqı
    Рашад Набиев обсудил с еврокомиссаром Кос перспективы Зангезурского коридора

    Son xəbərlər

    22:15

    İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayır

    Region
    21:49

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olub

    Futbol
    21:40

    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Region
    21:38

    Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    21:35

    İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıq

    Region
    21:25

    DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    21:17

    Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    21:07
    Video

    Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıb

    Xarici siyasət
    21:05

    Hakan Fidan: TDT-nin institusionallaşması böyük ölçüdə başa çatıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti