Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edib
İnfrastruktur
- 10 oktyabr, 2025
- 21:17
Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Brüsseldə Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə məsələləri üzrə komissarı Marta Kos ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
Onun sözlərinə görə, danışıqların əsas mövzuları Zəngəzur dəhlizi layihəsinin gələcək perspektivləri və Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına Aİ-nin mümkün dəstəyi olub.
"Biz Azərbaycan tərəfinin bu sahədə həyata keçirdiyi strateji layihələr barədə ətraflı məlumat verdik. Həmçinin Aİ-nin bu layihələrdə potensial iştirak imkanları barədə fikir mübadiləsi apardıq. Əsas diqqət nəqliyyat, rəqəmsallaşma, innovasiyalar, İKT sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldilib", - nazir qeyd edib.
Son xəbərlər
22:15
İbrahim Kalın: Azərbaycandan dünya bazarlarına açılan enerji xətləri qlobal enerjinin sabitliyində mühüm rol oynayırRegion
21:49
Avropa çempionatı: Azərbaycanın U-21 millisi Çexiyaya məğlub olubFutbol
21:40
Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıbRegion
21:38
Azərbaycan Basketbol Liqasında "Abşeron Lions" "Gəncə"ni məğlub edibKomanda
21:35
İbrahim Kalın: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllinə inanırıqRegion
21:25
DÇ-2026: Fransa və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıbFutbol
21:17
Rəşad Nəbiyev Aİ-nin komissarı ilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edibİnfrastruktur
21:07
Video
Prezident İlham Əliyev Tacikistana işgüzar səfəri ilə bağlı videoçarx paylaşıbXarici siyasət
21:05