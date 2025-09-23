Рашад Набиев: Новый аэропорт в Аляте сделает Азербайджан ключевым логистическим центром Евразии

Международный грузовой аэропорт в свободной экономической зоне "Алят", планируемый к запуску в 2027 году, превратит Азербайджан в один из ключевых логистических центров Евразии.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети X.

Он отметил, что Азербайджан обладает одним из самых современных парков грузовых воздушных судов в регионе.

"Мы приняли участие в 10-м международном Caspian Air Cargo Summit, который проходил в Баку. С 2006 года этот саммит стал главным логистическим событием в регионе, что свидетельствует о растущей роли нашей страны в мировой торговле.

Сегодня Азербайджан обладает одним из самых крупных и современных парков воздушных грузовых судов в регионе. Надеемся, что лидеры отрасли, собравшиеся в Баку, своими плодотворными дискуссиями внесут значительный вклад в развитие глобальных авиагрузовых перевозок", - написал министр.