Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Рахман Гумметов: Уровень услуг общественного транспорта будет значительно повышен

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2025
    • 18:11
    Рахман Гумметов: Уровень услуг общественного транспорта будет значительно повышен

    Пассажиры в скором времени увидят улучшения предоставляемых услуг общественного транспорта в Азербайджане.

    Об этом сказал Report заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

    По его словам, услуги общественного транспорта станут более привлекательными как в плане чистоты и порядка, так и плане строгого соблюдения расписания движения. Данные изменения, по мнению министра, будут способствовать переходу населения с личного транспорта на общественный, что приведет к снижению нагрузки на дороги.

    Гумметов добавил, что реформы также будет повышен уровень безопасности дорожного движения: "Будут улучшены условия работы водителей в соответствии с требованиями трудового законодательства, будут созданы условия для высококачественного технического обслуживания транспортных средств.

    Механизм устойчивого финансирования поможет более эффективно обеспечить защиту окружающей среды, создав условия для постоянного обновления парка за счет приобретения экологически чистых автобусов".

    министр цифрового развития и транспорта общественный транспорт
    Rəhman Hümmətov: "Sərnişinlər dəyişiklikləri gündəlik həyatlarında mütləq hiss edəcəklər"

    Последние новости

    19:18

    Трамп заявил, что страны Европы "катятся в ад" из-за массовой иммиграции

    Другие страны
    19:03

    Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Беларусью

    Другие страны
    19:03

    Разведчик Сайяф Ахмедов погиб в результате подрыва на мине в Агдаме

    Происшествия
    18:58

    Трамп: Упорно работаю над урегулированием российско-украинского конфликта

    Другие страны
    18:57

    На AIIF 2025 в Баку подписаны документы на $10 млрд - ОБНОВЛЕНО

    Финансы
    18:54

    Профсоюзы Греции проведут забастовку из-за роста цен в стране

    Другие страны
    18:39

    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    Другие страны
    18:37

    Рубио заявил о большом прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины

    Другие страны
    18:32

    Главы МИД "евротройки" и Ирана обсудят ядерную программу Тегерана в ООН

    Другие страны
    Лента новостей