Рахман Гумметов: Уровень услуг общественного транспорта будет значительно повышен

Пассажиры в скором времени увидят улучшения предоставляемых услуг общественного транспорта в Азербайджане.

Об этом сказал Report заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

По его словам, услуги общественного транспорта станут более привлекательными как в плане чистоты и порядка, так и плане строгого соблюдения расписания движения. Данные изменения, по мнению министра, будут способствовать переходу населения с личного транспорта на общественный, что приведет к снижению нагрузки на дороги.

Гумметов добавил, что реформы также будет повышен уровень безопасности дорожного движения: "Будут улучшены условия работы водителей в соответствии с требованиями трудового законодательства, будут созданы условия для высококачественного технического обслуживания транспортных средств.

Механизм устойчивого финансирования поможет более эффективно обеспечить защиту окружающей среды, создав условия для постоянного обновления парка за счет приобретения экологически чистых автобусов".