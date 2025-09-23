Rəhman Hümmətov: "Sərnişinlər dəyişiklikləri gündəlik həyatlarında mütləq hiss edəcəklər"
- 23 sentyabr, 2025
- 17:54
Azərbaycanda ictimai nəqliyyatda həyata keçirilən dəyişiklikləri sərnişinlər gündəlik həyatlarında mütləq hiss edəcəklər.
Bunu "Report"a açıqlamasında rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov bildirib.
"İctimai nəqliyyat xidmətləri daha cəlbedici olacaq – avtobusların təmiz, səliqəli saxlanılması və hərəkət cədvəlinə ciddi riayət edilməsi daha çox insanın ictimai nəqliyyata cəlb olunmasına kömək edəcək, şəxsi avtomobillə səfərlərin sayının azalmasına və yolların yükünün azalmasına səbəb olacaq", - deyə o qeyd edib.
Nazir müavininin sözlərinə görə, islahatlar həm də yol hərəkətinin təhlükəsizliyini yüksəldəcək: "Çünki sürücülərin iş və istirahət şəraiti əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun təmin olunacaq, nəqliyyat vasitələrinə yüksək keyfiyyətli texniki qulluq üçün şərait yaradılacaq, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinə təhlükə yaradan amillər minimuma endiriləcək ki, bu da yol-nəqliyyat hadisələrinin sayını xeyli azaltmağa imkan verəcək".
"Ətraf mühitə mənfi təsirin azalmasını da unutmaq olmaz, çünki dayanıqlı maliyyələşdirmə mexanizmi ekoloji cəhətdən təmiz avtobusların alınması hesabına parkın daim yenilənməsinə şərait yaratmaqla ətraf mühitin mühafizəsinin daha səmərəli təmin olunmasına kömək edəcək", - deyə R.Hümmətov əlavə edib.