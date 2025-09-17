Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Рахман Гумметов: Транзитные грузоперевозки в Азербайджане достигают 15 млн тонн

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 12:46
    В настоящее время годовой объем транзитных грузоперевозок в Азербайджане достигает 15 млн тонн.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

    По его словам, социально-экономическая политика, проводимая руководством страны в последние годы, принятые государственные программы в целом создали условия для расширения и развития транспортной инфраструктуры. В результате за короткий период времени страна превращается в один из транспортных центров Евразийского континента.

    Он отметил, что благодаря работам, проведенным в морских портах и других транспортных сферах, в прошлом году через Азербайджан был перевезен рекордный объем транзитных грузов: "Эта цифра уже приближается к 15 млн тонн. Также наблюдается серьезный рост внутренних грузоперевозок".

    Rəhman Hümmətov: "Azərbaycanda tranzit yükdaşımaları 15 milyon tona çatır"

