Рахман Гумметов: Транзитные грузоперевозки в Азербайджане достигают 15 млн тонн

В настоящее время годовой объем транзитных грузоперевозок в Азербайджане достигает 15 млн тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

По его словам, социально-экономическая политика, проводимая руководством страны в последние годы, принятые государственные программы в целом создали условия для расширения и развития транспортной инфраструктуры. В результате за короткий период времени страна превращается в один из транспортных центров Евразийского континента.

Он отметил, что благодаря работам, проведенным в морских портах и других транспортных сферах, в прошлом году через Азербайджан был перевезен рекордный объем транзитных грузов: "Эта цифра уже приближается к 15 млн тонн. Также наблюдается серьезный рост внутренних грузоперевозок".