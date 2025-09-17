İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Rəhman Hümmətov: "Azərbaycanda tranzit yükdaşımaları 15 milyon tona çatır"

    İnfrastruktur
    • 17 sentyabr, 2025
    • 12:19
    Rəhman Hümmətov: Azərbaycanda tranzit yükdaşımaları 15 milyon tona çatır
    Rəhman Hümmətov

    Hazırda Azərbaycanda tranzit yükdaşımalarının illik həcmi 15 milyon tona çatır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Rəhman Hümmətov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə ölkə rəhbərliyinin keçirdiyi sosial-iqtisadi siyasət, qəbul olunan dövlət proqramları, ümumiyyətlə nəqliyyat infrastrukturunun genişlənməsinə, inkişafına şərait yaradıb: "Nəticədə qısa müddətdə Avrasiya materikində nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevrilməkdədir.  

    O qeyd edib ki, dəniz limanları və digər nəqliyyat sahəsində görülən işlər sayəsində ötən il Azərbaycan üzərindən rekord həcmdə tranzit yük daşınıb: "Bu rəqəm artıq 15 milyon tona yaxınlaşır. Eləcə də ölkədaxili yükdaşımalarında da ciddi artımlar müşahidə edilir. Ölkə ərazisindən keçən bir sıra nəqliyyat dəhlizləri, çoxsaylı görüşlər, bəyanatlar və imzalanan son sənədlər də qarşımızda geniş perspektivlər açır".

    Tranzit dəhliz yükdaşıma
    Рахман Гумметов: Транзитные грузоперевозки в Азербайджане достигают 15 млн тонн

    Son xəbərlər

    13:30

    "Azərpoçt"un adından saxta mesajlar yayılır

    İKT
    13:27

    Paytaxtda ictimai iaşə dövriyyəsinin həcmi 15 %-dən çox artıb

    Biznes
    13:25

    Portuqaliya mətbuatı: "Qarabağ"ın qələbəsi "Benfika" üçün "soyuq duş" oldu

    Futbol
    13:24

    Gələn il üçün BMT-nin büdcəsi 500 milyon dollar azaldıla bilər

    Digər ölkələr
    13:24

    Qusarda həyətində çətənə kolu yetişdirməkdə şübhəli bilinən şəxsdən 28 kiloqram narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:22

    "AD Ports Group" Xəzərdə ilk dəfə gəmi sifarişini Azərbaycana verib

    İnfrastruktur
    13:21

    Bakıda 7 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    13:16
    Foto

    Daşbulaqdakı tut bağlarında 25 nəfər daimi, 750 nəfər isə mövsümü işlərə cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    13:13

    Seyidbəyli sakini: Kəndə qayıdan insanların narahat yuxularına son qoyulub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti