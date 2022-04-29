Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться

В интервью Report заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов рассказал о проводимой в стране работе в транспортной сфере, и мерах, предпринимаемых для решения насущных проблем.

В интервью Report заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов рассказал о проводимой в стране работе в транспортной сфере, и мерах, предпринимаемых для решения насущных проблем.

– Уже более двух месяцев организуются регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу. Несколько раз возникали перебои из-за погодных условий. Как обстоят дела с этим сейчас?



– В первую очередь хотелось бы отметить, что проведение реконструкционных работ на освобожденных территориях является важной составной частью повестки, определенной главой государства. Согласно соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева, в Азербайджане реализуются проекты, связанные с постконфликтным развитием, в том числе реконструкция дорожной инфраструктуры. Одним из результатов широкомасштабной работы является организация регулярных автобусных поездок в города Шуша и Агдам.



С 24 января по настоящее время на освобожденные от оккупации территории было осуществлено более 100 регулярных автобусных рейсов. До 5 тысяч пассажиров посетили Агдам и Шушу. Продажа билетов по маршрутным линиям осуществляется в режиме онлайн с целью обеспечения систематичности перевозок пассажиров и формирования базы данных о пассажироперевозках. Портал онлайн-продаж билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения лиц, которым будет предоставлена скидка, а также минимизации рисков заражения в условиях пандемии.

Учитывая суровые погодные условия, а также в целях обеспечения безопасности, созданы условия для пребывания пассажиров в Шуше и их последующего комфортного возвращения. Их размещение и питание в Шуше обеспечено за счет государства.



Должен также отметить, что была проведена работа по определению экономической модели этих перевозок. С учетом спроса периодически вносились изменения и в график маршрутов. Перевозки осуществляет частная компания и качественно выполняет их в установленные сроки.



– Есть ли в планах организация аналогичных рейсов в другие освобожденные районы?



- Конечно, предусматривается организация аналогичных рейсов и на другие освобожденные территории, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается. Государственная служба автомобильного транспорта уже запустила регулярный междугородний автобусный маршрут Баку – Физули – Баку. Кроме того, для обеспечения транспортной интеграции освобожденных территорий предусмотрено проведение конкурсов по координирующим маршрутам. Предложен маршрут Баку–Горадиз проездом через Ахмедбейли, действует маршрут Ахмедбейли–Шуша.

Должен отметить, что изначально было сочтено целесообразным создание регулярных автобусных маршрутов по наиболее востребованным направлениям с учетом безопасности перевозок и пассажиров. Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться, поэтапно обеспечиваться и по другим направлениям в соответствии со спросом.

Пользуясь представившейся возможностью, приглашаю перевозчиков принять активное участие в объявленных конкурсах.