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Рахман Гумметов: Мы намерены поддерживать развитие Среднего коридора для максимального раскрытия его потенциала

Рахман Гумметов: Мы намерены поддерживать развитие Среднего коридора для максимального раскрытия его потенциала Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор) не только служит экономическим интересам региона, но и превратился в стратегическую артерию, способствующую миру и процветанию.ко служит экономическим интересам в регионе, но и получил новый виток раз
Инфраструктура
27 февраля 2024 г. 11:38
Рахман Гумметов: Мы намерены поддерживать развитие Среднего коридора для максимального раскрытия его потенциала

Транскаспийский транспортный маршрут (Средний коридор) не только служит экономическим интересам региона, но и превратился в стратегическую артерию, способствующую миру и процветанию.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов на региональном мероприятии по Среднему коридору в Грузии.

"Мы благодарны международным организациям и Всемирному банку за поддержку в реализации потенциала Среднего коридора. Как отмечается в докладе ВБ, Средний коридор признан мировым сообществом не просто краткосрочным решением для обеспечения связи, а самым коротким и эффективным связующим звеном между экономиками двух континентов. У нас есть намерение и твердая политическая воля поддерживать развитие коридора, играющего роль надежного связующего звена в Евразии, для максимального раскрытия его потенциала", - сказал Гумметов.

Заместитель министра отметил, что интеграционные планы по развитию международных транзитных коридоров, унификация процедур пересечения границ, синхронизация процессов, обеспечение эффективности морских операций и внедрение единого глобального транзитного документа способствуют ускорению процесса цифровизации.

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Версия на английском языке Rahman Hummatov: 'We intend to maximize potential of Middle Corridor, reliable link in Eurasia'
Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: “Avrasiyada etibarlı həlqə rolunu oynayan Orta dəhlizin potensialını maksimum artırmaq niyyətimiz var”

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