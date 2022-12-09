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Рахман Гумматов: В Азербайджане цены на перевозку пассажиров вдвое меньше себестоимости

Рахман Гумматов: В Азербайджане цены на перевозку пассажиров вдвое меньше себестоимости Сегодня на территории страны цены на перевозку пассажиров вдвое меньше себестоимости.
Инфраструктура
9 декабря 2022 г. 12:50
Рахман Гумматов: В Азербайджане цены на перевозку пассажиров вдвое меньше себестоимости

Сегодня на территории страны цены на перевозку пассажиров вдвое меньше себестоимости.

Как передает Report, об этом сказал замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов.

По его словам, показатели в связи с метро выше: "Себестоимость перевозки пассажиров по железной дороге выше фактических цен. Это общая проблема. Метро и железная дорога фактически субсидируется государством. Автобусная деятельность субсидируется государством частично".

Он подчеркнул, что сохранение цен на автобусные перевозки привело к снижению интереса у перевозчиков: "В связи с этим идут серьезные обсуждения, необходимо найти оптимальный вариант. В целом, у 36% населения ограничен доступ к транспорту, что требует расширения нашей автобусной сети. Для этого важно обеспечить рентабельность данной сферы для перевозчиков. Мы осознаем, что этот вопрос беспокоит уязвимую прослойку населения. Однако верное регулирование со стороны государства служит интересам граждан. Мы должны найти выгодную и устойчивую для страны модель решения".

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Версия на азербайджанском языке Rəhman Hümmətov: "Azərbaycanda sərnişindaşıma qiymətləri maya dəyərindən 2 dəfə azdır"

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