Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2025
    • 13:22
    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    95% работ по разминированию в Карабахе осуществляется за счет собственных средств Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025 в Баку.

    По его словам, несмотря на то, что Азербайджан еще не присоединился к Оттавской конвенции, страна добровольно выполняет все требования этого документа: "Самое важное то, что без поддержки международных институтов, только за счет собственных ресурсов, Азербайджан стал образцовой моделью в этой сфере в мире".

    Гаджиев добавил, что Карабах сегодня стал для Азербайджана "полигоном инноваций".

    "Впервые концепции умного села и умного города были применены в Карабахе. Модели управления и градостроительства, испытанные здесь, уже применяются и в других регионах страны. Глядя на генеральные планы городов Карабаха, мы видим, что эти города находятся на уровне, способном конкурировать с самыми современными и красивыми городами мира", - сказал он.

    BakuBuild Rebuild Karabakh-2025 Рахман Гаджиев разминирование Карабах
    Фото
    Rəhman Hacıyev: "Qarabağda minatəmizləmə işlərinin 95 %-i Azərbaycanın vəsaiti hesabına həyata keçirilir"
    Фото
    Rahman Hajiyev: 95% of mine clearance in Karabakh funded by Azerbaijan

    Последние новости

    13:44

    SOCAR может войти в проект разработки месторождения Дунга в Казахстане - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    13:40
    Фото

    Самоподъемная буровая установка "Нептун" спущена на воду

    Энергетика
    13:39

    Начата разработка II Госпрограммы по восстановлению Карабаха

    Инфраструктура
    13:33

    Два вотума недоверия к правительству Франции будут рассмотрены в четверг

    Другие страны
    13:31

    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    13:30

    Замминистра: Девушки составляют 54% получающих студенческие кредиты на образование

    Наука и образование
    13:24

    Житель Тезебина: Радость возвращения домой могут понять только те, кто пережил этот опыт

    Внутренняя политика
    13:22

    Крупнейший аэропорт Брюсселя парализован из-за общенациональной забастовки в Бельгии

    Другие страны
    13:22
    Фото

    Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

    Инфраструктура
    Лента новостей