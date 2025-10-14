Рахман Гаджиев: 95% работ по разминированию в Карабахе проводится на средства Азербайджана

95% работ по разминированию в Карабахе осуществляется за счет собственных средств Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на выставках BakuBuild и Rebuild Karabakh-2025 в Баку.

По его словам, несмотря на то, что Азербайджан еще не присоединился к Оттавской конвенции, страна добровольно выполняет все требования этого документа: "Самое важное то, что без поддержки международных институтов, только за счет собственных ресурсов, Азербайджан стал образцовой моделью в этой сфере в мире".

Гаджиев добавил, что Карабах сегодня стал для Азербайджана "полигоном инноваций".

"Впервые концепции умного села и умного города были применены в Карабахе. Модели управления и градостроительства, испытанные здесь, уже применяются и в других регионах страны. Глядя на генеральные планы городов Карабаха, мы видим, что эти города находятся на уровне, способном конкурировать с самыми современными и красивыми городами мира", - сказал он.