Работы по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре охватывают 13,6 тыс. кв. км

В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется комплексное развитие 12 городов, и 11 поселков и порядка 900 сел.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

По его словам, Азербайджан не просто восстанавливает инфраструктуру и населенные пункты на освобожденных территориях, а создает новые городские и экономические центры с современными транспортными связями, социальной инфраструктурой и потенциалом возобновляемой энергии.

"Интегрированная система планирования охватывает около 13,6 тыс. кв. км, включая 12 городов, 11 поселков и около 900 сел, с прогнозируемым населением около 1,1 млн человек. Градостроительство планируется в комплексе с транспортом, экономической деятельностью, управлением окружающей средой, энергетикой и социальной инфраструктурой", - отметил Гулиев.