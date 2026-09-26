Работы по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре охватывают 13,6 тыс. кв. км
- 26 сентября, 2026
- 11:43
В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется комплексное развитие 12 городов, и 11 поселков и порядка 900 сел.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.
По его словам, Азербайджан не просто восстанавливает инфраструктуру и населенные пункты на освобожденных территориях, а создает новые городские и экономические центры с современными транспортными связями, социальной инфраструктурой и потенциалом возобновляемой энергии.
"Интегрированная система планирования охватывает около 13,6 тыс. кв. км, включая 12 городов, 11 поселков и около 900 сел, с прогнозируемым населением около 1,1 млн человек. Градостроительство планируется в комплексе с транспортом, экономической деятельностью, управлением окружающей средой, энергетикой и социальной инфраструктурой", - отметил Гулиев.