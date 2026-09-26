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    Работы по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре охватывают 13,6 тыс. кв. км

    Инфраструктура
    • 26 сентября, 2026
    • 11:43
    Работы по градостроительству в Карабахе и Восточном Зангезуре охватывают 13,6 тыс. кв. км

    В Карабахе и Восточном Зангезуре планируется комплексное развитие 12 городов, и 11 поселков и порядка 900 сел.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2026) в Баку.

    По его словам, Азербайджан не просто восстанавливает инфраструктуру и населенные пункты на освобожденных территориях, а создает новые городские и экономические центры с современными транспортными связями, социальной инфраструктурой и потенциалом возобновляемой энергии.

    "Интегрированная система планирования охватывает около 13,6 тыс. кв. км, включая 12 городов, 11 поселков и около 900 сел, с прогнозируемым населением около 1,1 млн человек. Градостроительство планируется в комплексе с транспортом, экономической деятельностью, управлением окружающей средой, энергетикой и социальной инфраструктурой", - отметил Гулиев.

    Анар Гулиев II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026) Карабах
    Azad edilmiş ərazilərdə şəhərsalma ilə bağlı görülən işlər açıqlanıb
    12 cities, 11 settlements in Karabakh, Eastern Zangazur planned for development
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