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Qatar Airways требует от четырех арабских стран компенсацию за блокаду

Qatar Airways требует от четырех арабских стран компенсацию за блокаду Ранее Международный суд ООН вынес решение в пользу Катара в споре с ОАЭ, Бахрейном, Саудовской Аравией и Египтом относительно воздушной блокады
Инфраструктура
22 июля 2020 г. 17:01
Qatar Airways требует от четырех арабских стран компенсацию за блокаду

Катарская авиакомпания Qatar Airways обратилась с исками в международный арбитраж, требуя от четырех арабских государств, которые ввели блокаду в отношении Дохи, возмещения нанесенного компании ущерба в размере 5 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в специальном заявлении, размещенном в среду на официальной странице авиакомпании в Facebook.

В нем указывается, что Qatar Airways "направила четыре иска в международные арбитражные органы против Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Бахрейна, Саудовской Аравии и Египта, которые в 2017 году установили незаконную воздушную, морскую и сухопутную блокаду против Катара". Авиакомпания, как отмечается в сообщении, "требует от указанных государств не менее 5 млрд долларов США в качестве компенсации за их незаконные действия".

14 июля Международный суд ООН вынес решение в пользу Катара в споре с четырьмя арабскими странами относительно воздушной блокады. В своем решении судьи "отклонили апелляцию Бахрейна, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии на решения Международной организации гражданской авиации [ИКАО]". Кроме того, они признали, что "ИКАО обладает необходимой юрисдикцией в вопросе воздушного пространства и что жалоба, поданная Катаром, приемлема для рассмотрения".

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации. Катар назвал решение арабских соседей необоснованным и обратился в ИКАО. В ответ Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия подали предварительное возражение, заявив, что ИКАО не обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения дела и что иск Катара является неприемлемым. Эти предварительные возражения были отклонены организацией, однако страны Персидского залива подали апелляцию на это решение в Международный суд ООН. Теперь суд постановил, что ИКАО обладает необходимой юрисдикцией и может продолжить рассмотрение дела.

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Версия на азербайджанском языке Qətərin blokadasına görə təzminat tələbi irəli sürülüb
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