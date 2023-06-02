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Проживающих в общежитиях граждан предлагается переселить в дома, построенные для вынужденных переселенцев

Проживающих в общежитиях граждан предлагается переселить в дома, построенные для вынужденных переселенцев По мере возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории, предлагаю переселить проживающих в общежитиях граждан в дома, построенные для вынужденных переселенцев.
Инфраструктура
2 июня 2023 г. 14:29
Проживающих в общежитиях граждан предлагается переселить в дома, построенные для вынужденных переселенцев
Таир Миркишили

По мере возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории, предлагаю переселить проживающих в общежитиях граждан в дома, построенные для вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса Таир Миркишили сказал на совместном заседании парламентских комитетов по экономической политике, промышленности и предпринимательству и труду и социальной политике.

Депутат отметил, что в Сумгайыте некоторые семьи живут в общежитиях уже более 40 лет: "Большие семьи вынуждены ютиться в одной комнате. По поручению президента подготовлена соответствующая государственная программа. Я прошу Министерство труда и социальной защиты населения и Министерство финансов выделить средства для осуществления этого процесса", - добавил Т.Миркишили.

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Версия на азербайджанском языке Komitə sədri məcburi köçkünlər üçün tikilən evlərin yataqxanalarda yaşayanlara verilməsini təklif edir

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