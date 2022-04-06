Пролив Босфор временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Пролив Босфор временно закрыт из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул.

Пролив Босфор временно закрыт из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"С 01:20 по местному времени движение судов в обоих направлениях временно прекращено", - говорится в сообщении.

Приостановлено также сообщение морских паромов, курсирующих между европейской и азиатской частями Стамбула.

По данным синоптиков, видимость в ряде районов турецкого мегаполиса утром в среду не превышала 5 метров.