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Пролив Босфор временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Пролив Босфор временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана Пролив Босфор временно закрыт из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул.
Инфраструктура
6 апреля 2022 г. 09:47
Пролив Босфор временно закрыт для судоходства из-за сильного тумана

Пролив Босфор временно закрыт из-за сильного тумана, окутавшего Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщило Главное управление береговой охраны Турции.

"С 01:20 по местному времени движение судов в обоих направлениях временно прекращено", - говорится в сообщении.

Приостановлено также сообщение морских паромов, курсирующих между европейской и азиатской частями Стамбула.

По данным синоптиков, видимость в ряде районов турецкого мегаполиса утром в среду не превышала 5 метров.

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