Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

    Инфраструктура
    • 13 января, 2026
    • 17:15
    Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

    С 17 января стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и №595, курсирующих в направлении Баку-Сумгайыт, увеличится на 10 гяпик - до 90 гяпик.

    Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), эти маршруты теперь будут действовать в качестве альтернативы основным регулярным линиям.

    Когда эти маршруты были введены в эксплуатацию, альтернатив в данном направлении было немного. В настоящее время основной спрос между двумя городами с прошлого года удовлетворяют новые автобусы №500, а также №503 с расширенным маршрутом. Стоимость проезда на этих маршрутах остается неизменной и составляет 80 гяпик. В настоящее время на этих линиях курсирует 41 современный автобус марки BMC с экологически чистыми двигателями на компримированном природном газе (КПГ).

    Отметим, что цена на экспресс-маршрутах всегда выше, чем на обычных.

    Напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и №595 курсируют современные автобусы марки Neoplan.

    экспресс-автобусы Баку Сумгайыт проезд рост цен
    Bakı-Sumqayıt ekspres marşrutlarında qiymət dəyişikliyi ediləcək

    Последние новости

    17:30
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:29

    Аудиовизуальный совет наказал телеканал ARB за нецензурную лексику

    Медиа
    17:27

    IATA: Спрос на пассажирские авиаперевозки в ноябре вырос почти на 6%

    Инфраструктура
    17:27

    Болгария в феврале приступит к сборке американских бронированных машин Stryker

    Другие страны
    17:19
    Фото

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью комплекса "Демирли" в Агдеринском районе - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    17:15

    Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

    Инфраструктура
    17:14

    Глава ЕК: В скором времени рассмотрим новые санкции в отношении Ирана

    Другие страны
    17:13

    Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

    Другие страны
    17:10

    Азербайджан в течение 6 лет поставит в Китай медного концентрата почти на $1 млрд

    Промышленность
    Лента новостей