Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает

С 17 января стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и №595, курсирующих в направлении Баку-Сумгайыт, увеличится на 10 гяпик - до 90 гяпик.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), эти маршруты теперь будут действовать в качестве альтернативы основным регулярным линиям.

Когда эти маршруты были введены в эксплуатацию, альтернатив в данном направлении было немного. В настоящее время основной спрос между двумя городами с прошлого года удовлетворяют новые автобусы №500, а также №503 с расширенным маршрутом. Стоимость проезда на этих маршрутах остается неизменной и составляет 80 гяпик. В настоящее время на этих линиях курсирует 41 современный автобус марки BMC с экологически чистыми двигателями на компримированном природном газе (КПГ).

Отметим, что цена на экспресс-маршрутах всегда выше, чем на обычных.

Напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и №595 курсируют современные автобусы марки Neoplan.