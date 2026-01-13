Проезд на экспресс-маршрутах Баку-Сумгайыт подорожает
- 13 января, 2026
- 17:15
С 17 января стоимость проезда на экспресс-маршрутах №594 и №595, курсирующих в направлении Баку-Сумгайыт, увеличится на 10 гяпик - до 90 гяпик.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), эти маршруты теперь будут действовать в качестве альтернативы основным регулярным линиям.
Когда эти маршруты были введены в эксплуатацию, альтернатив в данном направлении было немного. В настоящее время основной спрос между двумя городами с прошлого года удовлетворяют новые автобусы №500, а также №503 с расширенным маршрутом. Стоимость проезда на этих маршрутах остается неизменной и составляет 80 гяпик. В настоящее время на этих линиях курсирует 41 современный автобус марки BMC с экологически чистыми двигателями на компримированном природном газе (КПГ).
Отметим, что цена на экспресс-маршрутах всегда выше, чем на обычных.
Напомним, что на экспресс-маршрутах №594 и №595 курсируют современные автобусы марки Neoplan.