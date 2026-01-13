İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Bakı-Sumqayıt ekspres marşrutlarında qiymət dəyişikliyi ediləcək

    İnfrastruktur
    • 13 yanvar, 2026
    • 16:26
    Bakı-Sumqayıt ekspres marşrutlarında qiymət dəyişikliyi ediləcək

    Yanvarın 17-dən Bakı-Sumqayıt istiqamətində fəaliyyət göstərən 594 və 595 nömrəli ekspres marşrutlarında gedişhaqqı 10 qəpik artırılaraq 90 qəpik təşkil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata əsasən, 594 və 595 nömrəli marşrutlar artıq əsas müntəzəm xətlərə alternativ kimi fəaliyyət göstərəcək. Sözügedən marşrutlar istifadəyə verildikdə həmin istiqamətdə alternativlər az idi. Hazırda isə bu istiqamət üzrə yeni yaradılmış 500 və marşrutu uzadılmış 503 nömrəli avtobuslar ötən ildən iki şəhər arasında əsas tələbatı qarşılayır. Bu marşrutlarda tarif dəyişilmir və 80 qəpik səviyyəsində qalır. Bu xətlərdə hazırda ekoloji təmiz CNG mühərrikli və müasir BMC markalı ümumilikdə 41 avtobus istismar olunur.

    Qeyd edək ki, hər zaman ekspres marşrutlarında qiymət müntəzəm marşrutlardan daha yüksək təyin olunur.

    Xatırladırıq ki, 594 və 595 nömrəli ekspres marşrutlarında "Neoplan" markalı müasir avtobuslar fəaliyyət göstərir.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma Bakı-Sumqayıt

    Son xəbərlər

    16:50

    Özbəkistan Müdafiə Doktrinasını və Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasını yeniləmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    16:50

    Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı "Birbank"da izləyin

    Maliyyə
    16:48

    İranın Almaniya, Fransa və Niderlanddakı səfirləri bu ölkələrin XİN-ə çağırılıb

    Region
    16:46

    "ARB" kanalının yayımı 3 saatlıq dayandırılacaq

    Media
    16:46

    Altı il ərzində Ağdərədəki "Dəmirli" mis yatağından Çinə 1,6 milyard manatlıq məhsul ixrac olunacaq

    Sənaye
    16:45

    "Mentor Klinika" layihəsi çərçivəsində Şamaxıda ilk dəfə travmatoloji əməliyyat icra olunub

    Sağlamlıq
    16:39

    Bu il Ağdərənin Çıldıran kəndində daha 30 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    16:39

    "Barselona" Joau Kanselunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    16:39

    Əməliyyatda texniki qüsur səbəbindən xəstənin ölümündə təqsirləndirilən həkimin məhkəməsi başlayıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti