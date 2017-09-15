Продолжается регистрация на Caspian Energy Transport Forum

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Продолжается регистрация участников на предстоящий Caspian Energy Transport Forum, который состоится 20 сентября при поддержке министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, регистрация на форум будет открыта до 19 сентября, ссылка для регистрации:

http://www.caspianenergy.org/index.php/registration/item/123-caspian-energy-ict-forum-caspian-energy-transport-forum-20-09-2017

"На открытии форума ожидается участие министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамина Гулузаде, а также руководителей и заместителей Государственной морской администрации Азербайджана, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ), ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" и ЗАО "Бакинский метрополитен", - сказал Тельман Алиев.

Caspian Energy Forum проводится несколько раз в год в странах каспийско-черноморского и балтийского регионов, государствах ЕС и является площадкой для компаний нефтяного и ненефтяного сектора.