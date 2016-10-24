Продажи жилья в Турции выросли на 18%

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Продажи жилья в Турции за сентябрь в годовом исчислении выросли на 17,8% и достигли 108 918 единиц. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, информацию об этом распространило Управление статистики Турции.

На долю Стамбула приходится 17 040 единиц или 15,6%, Анкары - 11 564 единицы или 10,6%, Измира - 6 050 единиц или 5,6% всех проданных квартир.

Количество купленного по ипотеке жилья в годовом сравнении выросло на 46,7% - до 42 083 единиц. Удельный вес ипотечных квартир составляет 38,6% совокупного объема продаж.

За отчетный период в новостройках продано 50 972 квартиры, что на 17,6% превышает аналогичный показатель 2015 года. На эти квартиры приходится 46,8% всего объема проданного жилья.

Продажи иностранным гражданам сократились на 27,8% и составили 1 276 единиц. Лидером по приобретению домов иностранными гражданами в сентябре стала Анталья (359 единиц).