Приступили к восстановлению просевшего на магистрали Алят-Астара моста

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Билясувар. 18 июля. REPORT.AZ/ Полностью ограничено использование моста, расположенного на проходящей по Билясуварскому району части магистрали Алят-Астара близ озера Махмудчала.

Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азеравтойол" Анар Наджафли, уже приступили к восстановлению моста: "Водители пользуются альтернативной дорогой.

Этот мост используется с 1973 года. Мост при строительстве не рассчитывался для многотоннажных грузовых автомобилей. Из-за интенсивного движения произошло проседание".

Отметим, что несколько дней назад просела часть моста на проходящей по Билясуварскому району части магистрали Алят-Астара над коллектором близ озера Махмудчала. В результате возникли трудности с передвижением транспорта.