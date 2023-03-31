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Президент выделил на строительство дороги в Загатальском районе 6,7 млн манатов

Президент выделил на строительство дороги в Загатальском районе 6,7 млн манатов Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (150 км)-Алиабад-Бахметли-Кюрдамир-Лагич Загатальского района.
Инфраструктура
31 марта 2023 г. 13:56
Президент выделил на строительство дороги в Загатальском районе 6,7 млн манатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (150 км)-Алиабад-Бахметли-Кюрдамир-Лагич Загатальского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (150 км)-Алиабад-Бахметли-Кюрдамир-Лагич, соединяющей 4 населенных пункта с населением 19 тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.10 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана поручено выделить 6,7 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Zaqatalada avtomobil yolunun tikintisinə 6,7 milyon manat ayırıb

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