​Президент выделил на строительство дороги Хызы-Алтыагадж 8 млн. манатов

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Хызы-Алтыагадж Хызинского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях завершения строительства автомобильной дороги Хызы-Алтыагадж, соединяющей 11 населенных пунктов с населением четыре тысячи человек, из предусмотренных в Целевом бюджетном фонде "Автомобильные дороги" в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2016 год средств выделено 8 млн. манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азеравтойол" поручено обеспечить в установленном порядке финансирование в сумме, предусмотренной в настоящем распоряжении, и строительные работы.