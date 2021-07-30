Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 млн манатов.