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Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллы

Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллы Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района".
Инфраструктура
30 июля 2021 г. 15:40
Президент выделил 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллы
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли Исмаиллинского района".

Как сообщает Report, согласно документу, в целях строительства автомобильной дороги Гаджихатамли-Гидейли-Кюрд Эльдарбейли, соединяющей 3 населенных пункта с населением четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 5,6 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Prezident İsmayıllıda avtomobil yolunun tikintisinə 5,6 milyon manat ayırıb

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